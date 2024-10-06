شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول الانجليزى أوفى إيجاريا للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، للخضوع للكشف الطبى قبل اتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادى منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز قبل اتمام الزمالك التعاقد.

إيجاريا صاحب يبلغ من العمر 26 عامًا وبدأ مسيرته في ناشئين أرسنال، ثم أنتقل لأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2016 تحت قيادة يورجن كلوب، ويشارك في 8 لقاءات بقميص الفريق الأول.

وخاض إيجاريا عدة تجارب مع أندية سندرلاند، رينجرز الإسكتلندي وريدينج، قبل أن ينتقل للأخير بصفة نهائية في 2020، وانتهى ارتباطه بالفريق الإنجليزي في شهر يناير الماضي.