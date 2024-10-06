انطلاق المعسكر التحضيري لمنتخب موريتانيا استعدادًا لمواجهتي مصر

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ منتخب موريتانيا معسكره التحضيري اليوم الإثنين، بمشاركة 14 لاعبًا، استعدادًا للمواجهتين القويتين أمام منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الموريتاني لكرة القدم على موقع "فيس بوك": "اليوم الأول لتجمع المرابطين في مدينة طبرقة بتونس. 14 لاعباً حضروا بالفعل في مكان إقامة المنتخب الوطني".

وصلت بعثة المنتخب الموريتاني إلى مدينة طبرقة مساء السبت، حيث يقيم تجمعًا إعدادياً لمباراة الذهاب ضد مصر.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمباراتين هامتين خلال شهر أكتوبر الجاري ضد موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

يواجه منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، بينما يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساءً يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

