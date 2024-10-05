موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الموريتاني في موريتانيا في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

يقع منتخب مصر في مجموعة تضم موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي، خلال لقاءات الجولة الأولى والثانية، حقق منتخب مصر الفوز 3-0 على حساب كاب فيردي، و4-0 على حساب بوتسوانا.

فيما انتصر موريتانيا على بوتسوانا 1-0، وخسر 2-0 من كاب فيردي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

1.مصر - 6 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراتى مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

تنقل مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.