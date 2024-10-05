عبدالحفيظ: تصريحات قندوسي تمس سمعة الأهلي ولا يمكن السكوت عليها

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، على تصريحات أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، والتي أثارت جدلاً كبيرًا مؤخرًا.

وكان النادي الأهلي قد قرر إحالة تصريحات قندوسي إلى الشئون القانونية بالنادي، مع مخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للتحقيق في تصريحاته المتعلقة بأسباب فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الأهلي.

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات على قناة MBC مصر 2: "ما قاله قندوسي لا يمكن السكوت عليه. لا يتعلق الأمر هنا باختلاف في وجهات النظر الفنية، بل يمس السمعة، وهذا شيء خطير جدًا ولا يجب التهاون فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي له فضل كبير على أي شخص ينضم إليه، ولا أحد يمكنه القول بأنه ضحى من أجل الأهلي. الأمور التي تتعلق بالسمعة لا يمكن التغاضي عنها، ويجب أن تظهر الحقيقة للناس".

وتابع عبد الحفيظ: "عملت مع أمير توفيق (مدير التعاقدات في الأهلي)، وهو الشخص الذي يجب أن يخرج ويوضح الأمور، فكرة فرض وكلاء معينين على اللاعبين ليست موجودة في الأهلي نهائيًا، وأتوقع أن أمير توفيق سيقوم بالرد بشكل رسمي".

وختم: "خطورة تصريحات قندوسي تكمن في كونه لا يزال لاعبًا مرتبطًا بعقد مع الأهلي. الأمر يحتاج إلى توضيح سريع لتفادي أي لبس أو إشاعات".