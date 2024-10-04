الامارات | 11 ألف لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» الكبرى من نوعها في قارة آسيا، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب المواهب الرياضية، وينظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم، بالتعاون مع شركة «دلتا» للفعاليات الرياضية، الشريك التشغيلي للحدث، ويشارك فيها أكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة، يشكلون 500 فريق من 100 أكاديمية حكومية وخاصة، وتستضيف منافساتها في تسع مناطق مختلفة في دبي، إذ تنطلق الأحد المقبل، وتستمر حتى يونيو 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام اتحاد كرة القدم محمد عبدالله بن هزام الظاهري، ومدير عام شركة دلتا منير الإمام، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس أحمد سالم المهري، والمدير الفني لاتحاد كرة القدم يان فان وينكل، ورئيس شركة أثلتيك لاكتشاف المواهب الرياضية بابلو أسفيدو، ومسؤولي ومدربي المراحل السنية بالأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقال حارب: «منذ إطلاق مجلس دبي الرياضي للبطولة عام 2017، وهي تواصل النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية جنباً إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، ووصل عدد المشاركين في البطولة هذا العام أكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة بزيادة 120% على العام الماضي، كما زاد عدد الفرق ليكون 500 فريق، ووصل عدد الأكاديميات المشاركة إلى 100 أكاديمية، وفي مقدمتها فرق من أكاديميات برشلونة وإنتر ميلان وأياكس أمستردام ويوفنتوس ومانشستر سيتي، ستخوض 6000 مباراة، ولاشك في أن خوض هذا العدد من المباريات سيسهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية».

من جهته، قال محمد بن هزام: «شهدت هذه البطولة تطوراً كبيراً منذ انطلاقها، حيث بدأت بأعداد قليلة من المشاركين، واليوم وصل عددهم إلى أكثر من 11 ألف لاعب، بالإضافة إلى مشاركة الفتيات أيضاً بأعداد كبيرة، كما تضاعفت أعداد الفرق والفترة التي تقام فيها البطولة، وهذا نجاح نفتخر به، فهذه البطولة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الإمارات لكرة القدم في جانب اكتشاف المواهب».

بدوره، قال أحمد سالم المهري: «يتعاون مجلس دبي الرياضي مع شركات عالمية مختصة في تطوير المواهب، حيث تقوم (تالنت سبورت) بتصوير مباريات البطولة وتحليلها ومتابعة كل اللاعبين المشاركين، كما تقوم شركة أثلتيك بي سي إن في دبي باكتشاف وتطوير أفضل اللاعبين، من خلال مختبر المواهب المزود بأحدث الأجهزة في العالم، وتحظى البطولة برعاية فندق ريكسو، وماي دبي».

وقال منير الإمام: «تم تقسيم الفئات المشاركة إلى ثلاثة مستويات حتى يحقق اللاعبون من مختلف المستويات المهارية أكبر استفادة ممكنة، من خلال اللعب مع أقرانهم في مستواهم نفسه، وسيكون كشافو المواهب حاضرين في جميع المباريات لاختيار أفضل اللاعبين لضمهم إلى نادي الموهوبين الذي يجمع أفضل المواهب الكروية، وستقام البطولة على 9 مواقع مختلفة في دبي، ويشارك فيها 11 ألف لاعب، من 90 جنسية مختلفة من داخل الدولة وخارجها، يشكلون 500 فريق، يمثلون 100 نادٍ، ويخوضون 6000 مباراة، وسيدير العملية التحكيمية 250 حكماً معتمداً من اتحاد الإمارات لكرة القدم».

• 500 فريق تخوض 6000 مباراة في 9 مناطق مختلفة في دبي.