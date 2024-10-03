تعليق ساخر من محمد الدماطى بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على حصد فريق كرة اليد رجال المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مليون مبروك جمهور النادي الأهلي الفوز ببرونزية كأس العالم، بعد الفوز على أبطال أوروبا، مبروك اللاعبين و الجهاز و إدارة النشاط الرياضي".

وأضاف: "إنجاز عالمي للنادي الأهلي واللي جاي خير ان شاء الله".

تابع: "إنجاز عالمي للنادي الأهلي أكبر قلعة كرة يد في العالم واللي يقول غير كدة مبيفهمش في ألعاب الصالات وأي حد حيجادل حياخد إيقاف دقيقتين".

واختتم: "القادم خير إن شاء الله".

وكان الأهلي تمكن من حصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعد الفوز على فريق برشلونة الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث، بنتيجة 32-29.

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