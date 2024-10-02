الامارات | «شروق» ترعى نادي كلباء لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كلباء لكرة القدم الذي يشارك في دوري أدنوك للمحترفين حالياً ويحتل المركز التاسع في لائحة الترتيب العام عن إبرام اتفاقية رعاية اليوم الأربعاء مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وقال النادي في بيان لها أن هذه الشراكة "تهدف إلى تعزيز مكانة النادي محلياً وإقليمياً، وتعزيز الاستدامة في الموارد المالية التي تدعم نموه وتطوره المستدام، بالإضافة الى إثراء تجربة الجماهير من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتنظيم مبادرات مجتمعية مشتركة تساهم في تطوير الشباب وتنمية المجتمع".

وقال رئيس مجلس إدارة نادي كلباء لكرة القدم محمد عبيد اليماحي أن هذه الرعاية إضافة نوعية للنادي وستساهم بتطوير أداء الفريق، بينما اكد المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير أن الشراكات والتعاون مبدأ أصيل في مسيرة الشارقة، ومن خلالها حققت الإمارة منجزات نوعية فأصبحت حاضنة للأعمال والاستثمار والشركات العاملة في مختلف التخصصات، وصنعت نجاحات بمعايير عالمية.