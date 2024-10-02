ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويتقابل فريقا بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.

ويدخل بنفيكا المباراة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى خارج ملعبه على فريق سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 2-1، مما منحه أول 3 نقاط في النسخة الجديدة من البطولة.

فيما يسعى الفريق البرتغالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي ووضع قدم قوية نحو التأهل إلى دور الـ16.