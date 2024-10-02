ليل أمام ريال مدريد وليفربول يواجه بولونيا.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 2-10-2024، عدد من المواجهات الهامة والمرتقبة التي يحرص عشاق الساحرة المستديرة على متابعتها.

وتستكمل اليوم مباريات دوري أبطال آوروبا، كما تقام عدد من المواجهات في منافسات دوري المؤتمر الآوروبي و دوري أبطال آسيا.

ويخوض ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مواجهة مرتقبة أمام بولونيا الإيطالي، على ملعب استاد الأنفيلد معقل الريدز.

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيقًا ثقيلًا على منافسه ليل الفرنسي بأرضية ميدان استاد بيير موروي.

بالإضافة إلى عدد من المبارايات لـ يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني أمام لايبزيج الألماني وأستون فيلا الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

مباراة شاختار دونيتسك ضد أتالانتا، وتقام الساعة 7.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports 3.

مباراة جيرونا ضد فينورد الساعة 7.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports HD 2.

مباراة أستون فيلا ضد بايرن ميونخ الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports HD 3.

مباراة لايبزيج ضد يوفنتوس الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN sports 3.

مباراة ليل ضد ريال مدريد الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports HD 1.

مباراة ليفربول ضد بولونيا الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports HD 2.

مباراة بنفيكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports HD 5.

مباراة شتورم جراتس ضد كلوب بروج الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية مساءً وتذاع على فضائية beIN Sports HD 9.

مباراة دينامو زغرب ضد موناكو الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية - beIN Sports HD 8.

دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة أسطنبول باشاك شهير ضد رابيد فيينا الساعة 5.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على فضائية beIN Sports HD 2.

مباراة فيتوريا جيماريش ضد سيلجي الساعة 5.30 بتوقيت مصر والسعودية مساءً وتذاع على فضائية beIN Sports HD 2 english.

دوري أبطال أسيا للنخبة

مباراة يوكوهاما إف مارينوس ضد أولسان هيونداي الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports AFC 1 HD.

مباراة فيسيل كوبي ضد شاندونج تايشان الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports AFC HD.

الدوري المغربي

مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد الجيش المغربي، تقام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة بتوقيت المغرب وتذاع عبر فضائية المغربية الرياضية.

مباراة الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والسادسة بتوقيت المغرب، وتذاع على المغربية الرياضية.

مباراة نهضة بركان واتحاد طنجة، الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية والثامنة بتوقيت المغرب، وتذاع على المغربية الرياضية.