شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه الاتحاد السكندرى في ثاني وديات الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة ، تحت القيادة الفنية لأحمد عيد عبد الملك مع الاتحاد السكندري في ثاني وديات الفريق المحلاوي للإعداد للموسم الجديد.

وكان غزل المحلة، خسر في أولى وديات الفريق استعداداً للموسم الجديد، والتي جمعت الفريق المحلاوي بنظيره سموحة يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الفريق السكندري بهدف نظيف.

ورفع الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك الحمل البدنى للاعبى الفريق، استعداداً للموسم الجديد قبل خوض سلسلة الوديات لتجهيز اللاعبين.

واتفق الجهاز الفني لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.

حيث التقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، على أن يواجه الاتحاد السكندرى اليوم، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلي يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك إلى التدريب مرة أخرى على استاد المحلة بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض لقاءات الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.