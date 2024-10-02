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دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، العديد من المواجهات القوية في الجولة الثانية من منافسات .

ويلاقي نظيره ليل الفرنسي، بينما يواجه بايرن ميونخ منافسه أستون فيلا الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أتالانتا ضد شاختار - 7.45 مساء - beIN Sports 2

جيرونا ضد فيتورد - 7.45 مساء - beIN Sports 1

يوفنتوس ضد لايبزيج - 10 مساء - beIN Sports 4

ضد بولونيا - 10 مساء - beIN Sports 2

موناكو ضد دينامو زغرب - 10 مساء - beIN Sports 8

ريال مدريد ضد ليل - 10 مساء - beIN Sports 1

بايرن ميونخ ضد أستون فيلا - 10 مساء - beIN Sports 3

أتلتيكو مدريد ضد بنفيكا - 10 مساء - beIN Sports 5

دوري أبطال آسيا

فيسيل كوبي ضد شانتونج - 1 ظهرا - beIN AFC

يوكوهاما ضد أولسان هيونداي - 1 ظهرا - beIN AFC 1

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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