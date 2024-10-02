شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيف الجزيري: اللاعب يحلم باعتزال كرة القدم بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل اللاعبين، أن التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك سينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل، بينما تم الاتفاق على كافة التفاصيل بشأن التجديد.

وأضاف فتوح، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم الاتفاق على كافة الأمور بشأن تجديد عقد سيف الجزيري، لكن يبقى فقط التوقيع رسميًا، موضحًا أن التجديد سيكون لموسمين، بخلاف الموسم المقبل.

وأشار حازم فتوح إلى أن سيف الجزيري يعتبر نفسه أحد أبناء الزمالك، وليس مجرد لاعب محترف، خاصة أنه أفصح عن تمنيه الاعتزال بقميص الزمالك، مشددًا على الحب المتبادل بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، بعد أن اعتبر النادي جزءا من حياته.

وواصل تصريحاته بأن اعتزال كرة القدم بقميص الزمالك هو حلم من أحلام سيف الجزيري، بعد أن يتوّج بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة بكأس العالم للأندية، بخلاف المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم، مضيفًا: "اللاعب اتفق على جدولة مستحقاته مع الزمالك".

وبشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو قال فتوح إنه لا علاقة بالملف الذي سينهيه اللاعب ووالده وكيل أعماله بالتفاوض مع إدارة الزمالك، بينما العروض التي وصلته مؤخرًا تم تجميد التفاوض فيها، خاصة أن نادي نيوم السعودي تعاقد مع لاعب بديلا لزيزو.