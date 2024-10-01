الامارات | توابع خسارة "السوبر الإفريقي".. الأهلي يعين مديراً رياضياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت توابع خسارة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي باتخاذ إدارة النادي قراراً جديداً.

وأعلن نادي الأهلي المصري اليوم الإثنين تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي.

قال النادي الأهلي في بيان له على منصة إكس:"عقدت اللجنة التنفيذية للنادي اجتماعاً اليوم برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، بحضور رئيس اللجنة مختار مختار، وأعضاء اللجنة".

وتابع: "قررت اللجنة تعيين الكابتن محمد رمضان مديراً رياضياً وله اختصاصات مدير الكرة، وفي ذات الوقت مشرفاً على إدارة الإسكاوتنغ وإدارة التعاقدات".