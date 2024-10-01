هالاند منفردا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين، بفوز بورنموث على ساوثهامبتون.

ورغم فشل هالاند في التسجيل أمام نيوكاسل إلا أنه مازال متصدرا لجدول ترتيب هدافي الدوري، بينما سجل بالمر رباعية ضد برايتون رفعته إلى الوصافة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة السادسة

1. هالاند - 10 أهداف

2. بالمر - 6 أهداف

3. دياز - 5 أهداف

4. مبيومو - 5 أهداف

5. دوران - 4 أهداف

6. جاكسون - 4 أهداف

7. صلاح - 4 أهداف

8. واتكينز - 4 أهداف

9. بارنيز - 3 أهداف

10. ديلوب - 3 أهداف

ويبدأ الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 5 أكتوبر، بمواجهة ليفربول وكريستال بالاس.

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