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139 نقطة.. أفضل 11 لاعبا في الجولة السادسة بفانتازي الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة السادسة من فانتازي ، وشهد هذا الأسبوع تألق العديد من اللاعبين ذوي الملكية المنخفضة "دفرنشال".

وشهدت التشكيل الأفضل في الجولة تواجد جيمس جستين مدافع ليستر سيتي صاحب نسبة ملكية 0.6% فقط، بجانب خط وسط برايتون كارلوس باليبا صاحب ملكية 0.2%.

أفضل 11 لاعبا في الجولة السادسة

حراسة المرمى: فيكاريو (توتنهام - 6 نقاط).

خط الدفاع: جستين (ليستر - 12 نقطة) - فان دي فين (توتنهام - 11 نقطة) - جويهي (كريستال - 9 نقاط).

خط الوسط: بالمر ( - 25 نقطة) - ماكنيل (إيفرتون - 15 نقطة) - تروسارد (أرسنال - 13 نقطة) - مارتينلي (أرسنال - 13 نقطة) - كارلوس باليبا (برايتون - 12 نقطة).

خط الهجوم: ليام ديلاب (ليستر - 12 نقطة) - واتكينز (أستون فيلا - 11 نقطة).

وتبدأ الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بلقاء وكريستال بالاس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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