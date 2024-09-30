دوري أبطال أوروبا: ليفركوزن يعول على فيرتس للتألق على الساحة القارية

الرياص - اسماء السيد - برلين : يعول باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، على نجمه الشاب فلوريان فيرتس للتألق على الساحة القارية، وذلك حين يستضيف ميلان الإيطالي الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة.

وبعمر الحادية والعشرين، يخوض فيرتس اختباره البيتي الأول في المسابقة القارية بعدما غاب عن المشاركة الأخيرة لليفركوزن في البطولة القارية موسم 2022 2023 بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وسيكون الظهور الأول لفيرتس في المسابقة القارية على "باي أرينا" ضد فريق محنك في دوري الأبطال بشخص ميلان الذي أحرز اللقب سبع مرات في تاريخه، ما يجعل المناسبة ملائمة تماما كي يتألق أمام جماهيره بعدما كان على موعد مع الشباك مرتين في لقاء الجولة الأولى على ملعب فينورد الهولندي (4 0).

ويتمتع فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو بالكثير من المواهب، لكن يبقى فيرتس مركز الثقل لأنه لا يكتفي بإدارة اللعب في وسط الملعب، بل يساهم هجوميا بشكل فعال جدا وأبرز دليل على ذلك تسجيله أربعة أهداف في خمس مباريات لفريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.

وفي فريق يضم في صفوفه لاعبين من طراز السويسري غرانيت تشاكا، النيجيري فيكتور بونيفايس، التشيكي باتريك شيك، الإسباني أليكس غريمالدو والأرجنتيني إيسيكييل بالاسيوس، يعكس إيكال مهمة تنفيذ ركلات الجزاء لفيرتس حجم ثقة ألونسو بقدراته.

"السماح لفلو بالتألق"

من المؤكد أنه لا يمكن إنكار موهبة فيرتس، لكن يبقى عليه أن يثبت نفسه على المسرح الأوروبي الأكبر رغم الدور الرئيس الذي لعبه الموسم الماضي في قيادة ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه ومن دون أي هزيمة في إنجاز لم يحققه أي فريق في السابق.

وكانت الفرصة قائمة أمام فيرتس وليفركوزن لإنهاء الموسم الماضي من دون أي هزيمة على الإطلاق وإضافة لقب مسابقة "يوروبا ليغ" إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين، لكن أتالانتا فاجأ بطل الـ"بوندسليغا" باكتساحه 3 0 وإنهاء مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات عند 53 بعدما عرف كيف يحد من تحركات لاعب الوسط الشاب.

واعتمد بايرن ميونيخ مقاربة مماثلة لأتالانتا السبت في الدوري المحلي وركز دفاعه على فيرتس، ما حد من الخطورة الهجومية لفريق ألونسو الذي نجح رغم ذلك في العودة من "أليانتس أرينا" بنقطة التعادل 1 1.

بطول 1.77 مترا، لا يمكن اعتبار العامل البدني نقطة قوة فيرتس، وهذا ما يعرفه ألونسو من تجربته الشخصية كلاعب خط وسط مشابه تماما للاعبه من الناحية الجسدية.

وفي حديثه الجمعة، قال ألونسو إن الفريق بأكمله يتحمل مسؤولية منح فيرتس فرصة التعبير عن مواهبه لأنه لا يمكن "فعل ذلك لنفسه"، مضيفا "نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله في أفضل مستوياته للسماح لفلو (فيرتس) بالتألق".

رجل الـ 150 مليون يورو

كما هو متوقع لنجم صاعد في ناد بمكانة ليفركوزن، ربطت الشائعات اسم فيرتس بانتقال إلى فرق كبيرة اعتبارا من الصيف المقبل على الرغم من أن عقده الحالي يربطه بالنادي حتى عام 2027.

في وقت سابق من العام الحالي، قال المدير التنفيذي لليفركوزن الإسباني فرناندو كارو إنه "لن أسمح أبدا لفيرتس بالرحيل بأقل من 150 مليون يورو".

واعتذر كارو، المعروف بتصريحاته المتسرعة، لاحقا عما أدلى به قائلا إنه "ارتكبت خطأ" وشرح "نريد الاحتفاظ بفلوريان فيرتس معنا لأطول فترة ممكنة... لم نحدد سعر محدد من أجله".

يُقال إن ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنكليزيين من بين الأندية المهتمة، لكن العملاق الألماني بايرن يبدو الأقرب لاتمام هذه الصفقة بما أنه معجب باللاعب منذ فترة طويلة ويريده أن يشكل شراكة مع زميله في المنتخب جمال موسيالا، كي ينقلا انسجامهما الدولي مع "دي مانشافت" إلى النادي البافاري.

وبابتسامة على محياه، قال حارس مرمى بايرن وقائده مانويل نوير لقناة "سكاي" الألمانية إنه "أُفَضِل اللعب مع الاثنين معا في نفس الفريق".