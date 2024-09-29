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حسين لبيب: نتمنى مواجة ريال مدريد في السعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمنى مواجهة فريق الإسباني كما تردد خلال الفترة الماضية.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر” : “ نتمني مواجهة ريال مدريد بأننا نشوف بطل سوبر أوروبا مع بطل سوبر أفريقيا وأتمني أن يتم لأول مرة فى لأنها ستكون مباراة تاريخية ”.

وتابع: “ سنطلب ونحاول أن يكون بالفعل هناك مباراة بين ريال مدريد والزمالك وأن يكون فى السعودية ”.

وأكمل حسين لبيب: “ أتمني أن تكون فى مباراة بين الزمالك وريال مدريد من أجل إسعاد الجماهير وستكون تاريخية ”.

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته: “ أتمني أن معالي المستشار تركي آل الشيخ ينظم تلك المباراة بين الزمالك وريال مدريد فى السعودية ”.

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