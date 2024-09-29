"براتب فلكي".. تقرير يكشف اقتراب رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف تقرير عن اقتراب النجم المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح، من الرحيل عن ناديه بعد نهاية الموسم الجاري 2024/2025.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري؛ إذ سبق وأعلن اللاعب عدم عرض مجلس إدارة ناديه تجديد التعاقد.

وذكرت صحيفة CaughtOffside البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن صندوق الاستثمار السعودي سيُقدم عرضًا رسمًا للاعب لضمه في صفقة انتقال حر خلال الأسابيع المقبل على أن يكون العقد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، واصفة المقابل المادي للصفقة بـ "الفلكي".

ونوهت الصحيفة أن هناك ثقة من جانب المفاوض السعودي في قبول محمد صلاح للعرض الذي سيُقدم له.

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