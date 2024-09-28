تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية اليوم السبت، مع نظيره فريق برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي ونظيره برايتون، تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة «بي إن سبورت 2».

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: مالي جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

ويدخل البلوز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي باروبارو فى كأس رابطة المحترفين ضمن منافسات دور الـ32 بنتيجة 5 / 0، فيما يأمل برايتون الفوز واقنتاص ثلاث نقاط تساعد علي تقدمه فى جدول الترتيب

ويبحث البلوز عن حصد الثلاث نقاط واقتحام المربع الذهبي حيث يحتل تشيلسي المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يأتى برايتون فى المركز السابع برصيد 9 نقاط.