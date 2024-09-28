موعد مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "مولينيو" حيث يحتضن مباراة فريقي ليفربول وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة اليوم.

ترتيب ليفربول قبل مواجهة وولفرهامبتون

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 12 نقطة ، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات ، وخسر في مباراة واحدة ، حيث فاز في الجولة الماضية على بورنموث بنتيجة 3 أهداف نظيفة ، وأحرز مهاجمو ليفربول 10 أهداف ودخل مرماهم هدفا واحدا .

ترتيب وولفرهامبتون قبل مواجهة ليفربول

يحتل فريق وولفرهامبتون ، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ، حيث خسر في 4 مباريات ، وتعادل في مباراة واحدة ، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم ، أحرز مهاجموه 5 أهداف ، ودخل مرماهم 14 هدفا .