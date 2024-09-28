تشيلسي يواجه برايتون الليلة بحثًا عن اقتحام المربع الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية اليوم السبت، مع نظيره فريق برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى الفريقان لحصد النقاط الثلاث في هذا اللقاء المهم. تقابل الفريقان 17 مرة، فاز تشيلسي في 10 مرات وفاز برايتون في مباراتين، بينما تعادل الفريقان في 5 مباريات.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره ومنافسه برايتون، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون

وتذاع مباراة تشيلسي وبرايتون عبر قناة «بي إن سبورت 2»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية.

ويدخل البلوز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي باروبارو فى كأس رابطة المحترفين ضمن منافسات دور الـ32 بنتيجة 5 / 0، فيما يأمل برايتون الفوز واقنتاص ثلاث نقاط تساعد على تقدمه فى جدول الترتيب.

ويبحث البلوز عن حصد الثلاث نقاط واقتحام المربع الذهبي حيث يحتل تشيلسي المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يأتى برايتون فى المركز السابع برصيد 9 نقاط.