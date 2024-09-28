ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليستر سيتي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على التشكيل الذي سيخوض به بمواجهة ليستر سيتي اليوم، والتي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال و ليستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، بإذاعة مباراة أرسنال و ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابريل ماجاليش، تيمبر.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، جابرييل مارتينيللي.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، كاي هافريتز، بوكايو ساكا.

يتواجد أرسنال حاليا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد3 نقاط، ولم يحقق الفريق حتى الآن أي انتصار في بطولة الدوري، وتعادل 3 مرات من قبل وخسر مرتين وسجل الفريق 6 أهداف واستقبل 8.