الامارات | الاتحاد السكندري بطل «دولية الوحدة» لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الاتحاد السكندري المصري بلقب بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، بفوزه العريض على الكويت الكويتي بفارق 40 نقطة (106-66)، أول من أمس، في اليوم الختامي للبطولة التي أقيمت على صالة «مبادلة آرينا» منذ 19 سبتمبر الجاري. كما حجز الحكمة اللبناني مكاناً له على منصات التتويج بحصوله على المركز الثالث بالفوز على الفتح الرباطي المغربي (96-91).

وجاء النهائي ببصمة مصرية بامتياز، بعد أن نجح لاعبو الاتحاد السكندري في فرض إيقاعهم على مجريات لقاء الكويت، وقادهم لبسط هيمنتهم المطلقة على جميع مراحل المباراة بواقع (28-12 و23-18 و25-24 و35-7).

وحصد مايكل ديكسون، المحترف الأميركي في صفوف الاتحاد السكندري، لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة، وخمس متابعات، فيما برز من فريق الكويت الكويتي لاعبه عمر جوهر بتسجيله 17 نقطة. وتوج الأبطال، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، الدكتور أحمد القبيسي، ورئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي.

وحصل محترف الكويت الكويتي بريانتي ويبر، على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب الوحدة مايرن غوردن جائزة أفضل مسجل، ومحمد طه من نادي الاتحاد السكندري جائزة أفضل مسجل للرميات الثلاثية، ومدرب الاتحاد السكندري أحمد عمر جائزة أفضل مدرب.