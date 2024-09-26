الامارات | العين يحسم "قمة النخبة" بأخطاء السناني ودفاع الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم العين "قمة النخبة" التي جمعته أمام الوصل وحقق فوزا مستحقاً بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت المباراة "مجنونة في سيناريوهاتها وأحداثها، فبدأ العين بتسجيل هدفين في غضون ثماني دقائق، اذ تقدم أصحاب الأرض بعد جملة رائعة بدأت عند كاكو، الذي وزع عرضية داخل الصندوق، مررها محمد عباس بـ "الكعب" إلى بلاسيوس، ليُسددها في المكان الخال من تواجد الحارس خالد السناني "22".

وضرب العين مجددا فسجل بندر الاحبابي، هدف التعزيز، مستغلا طولية زميله محمد عباس، لتضرب الدفاع الذي نصب بالخطأ مصيدة التسلل، ليخطفها قائد الزعيم وسدد في المرمى قبل المدافع الكوري، سيونغهيون، "30".

وأعاد كايو كانيدو الوصل من بعيد وسجل هدف تقليص الفارق من زاوية صعبة لم يُحسن حارس العين التعامل معها "36".

وهز كايو كانيدو، العين من جديد، فمر من بونغو بارك، ووزع كرة عرضية إلى سياكا سيديبي، وهو في وضعية سمحت له بالتسجيل بسهولة "41".

وبينما كان الشوط الأول يتجه للتعادل، ارتكب حارس الوصل خطأ ساذج فساعد العين على العودة للتقدم، بعد أن سقطت الكرة من يديه أمام كوامي فأسكنها الشباك وسط حالة من الذهول خيمت على زملائه.

وأدخل مدرب الوصل، فابيو ليما مع انطلاقة الشوط الثاني إلى جانب سالم العزيزي، فضغط الفريق الضيف بكل خطوطه وسنحت له أكثر من الفرصة للعودة إلى التعادل، كان أبرزها تسديدة ليما والتي ارتطمت في رأس بلاسيوس، وتحولت إلى ضربة ركنية.

واستطاع العين أن يتماسك في تلك الأوقات، بل أنه تحصل على ضربة جزاء، بعد تعرض بندر الاحبابي، للسقوط داخل الصندوق من قبل بيريز، ليتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف الاطمئنان "68".

وتوالت المصائب على الوصل فتعرض سفيان بوفتيني، للطرد بعد أن نال البطاقة الصفراء، ليضطر الامبراطور إلى اكمال المباراة بـ10 لاعبين لتتعقد الأمور على لاعبيه ويستقبل الخسارة الأولى له هذا الموسم.