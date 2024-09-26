الامارات | دوري الناشئين يدشن الموسم الـ 49 لكرة اليد الإماراتية الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدأً الجمعة، مسابقة الدوري العام للناشئين 2024-2025، مدشنة أولى بطولات النسخة الـ 49 لكرة اليد الإماراتية.

وتقام في الخامسة عصر يوم غدٍ، المواجهات الأربعة التي تشكل الجولة الافتتاحية من دوري اليد، حين يستضيف خورفكان جاره البطائح، ويحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي، ويلتقي العين مع ضيفه كلباء، على أن يدشن فريق الشارقة "حامل اللقب" مشواره بلقاء صاحب الضيافة فريق الذيد، فيما يغيب فريق النصر عن أولى جولات البطولة المقامة بنظام مرحلتي الذهاب والإياب.