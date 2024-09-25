محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول إلى دور الـ16 في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم " كأس كاراباو " بعد الفوز على وست هام.

وحقق ليفربول الفوز على فريق وست هام بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جاريل كونساه – كونور برادلي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: واتارا إندو – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – فيدريكو كييزا

وتأخر ليفربول بهدف مبكر سجله وست هام في الدقيقة 21، حيث جاء عن طريق جاريل كوانساه لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه.

وتمكن اللاعب ديوجو جوتا من إدراك هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لليفربول بعد نزوله بديلا، لينتهي اللقاء بثلاثية للريدز ويتأهل الفريق للدور التالي من البطولة.