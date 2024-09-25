الامارات | المطيوعي يشارك في بطولة العالم لدراجات الطريق بسويسرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الدراج الإماراتي محمد المطيوعي في بطولة العالم للدراجات للطريق في زيورخ بسويسرا، التي اختتمت أمس الثلاثاء، ضمن سباق ضد الساعة فردي، لفئة تحت 23 سنة لمسافة 29.9 كم، وحل في المرتبة الـ47 من بين 70 دراجاً مشاركاً.

وأكد الأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشاركة اللاعب في البطولة تأتي ضمن خطط الاتحاد للارتقاء بخبرات الدراجين الإماراتيين، حيث تم توزيع الدراجين على البطولة العالمية والآسيوية.

وأشاد الدوخي بمشاركة محمد المطيوعي والمدرج في التصنيف السابع عالمياً بفئة المطاردة الفردية للمضمار، حيث يبحث اللاعب عن إنجاز جديد بعد الحصول على فضية البطولة الآسيوية للطريق تحت 23 عاماً في مايو الماضي.

وأوضح الأمين العام أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة المنتخب في بطولة العالم للمضمار في الدنمارك بأكتوبر المقبل، إضافة إلى البطولة العربية للمضمار في مصر، والبطولة العربية للطريق في العراق.