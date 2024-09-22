الامارات | ردود أفعال جمهور العين على تشكيلة كريسبو.. وتوقعاتهم لنتيجة مباراة أوكلاند (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏جاءت ردود أفعال جماهير فريق العين متباينة على تشكيلة مدربهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو التي إعلانها قبل قليل لمواجهة فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة التي ستخوض المباراة استبعاد الثنائي سفيان رحيمي وأليخاندرو كاكو عن القائمة الأساسية، بينما استبعد المدرب المهاجم لابا كودجو من خياراته بصورة كاملة.

ورصدت "الإمارات اليوم" ردود أفعال بعضاً من الجماهير الذين أبدو تفاؤلاً حذراً من منافسهم، بينما اتفقوا على صعوبة المهمة التي تنتظر الفريق.