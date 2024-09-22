ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق آرسنال الإنجليزي مع نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صليبا، جابرييل، جورين تيمبر

خط الوسط: كاي هافرتز، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدر الريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

بينما يمتلك آرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال



تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.