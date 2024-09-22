موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل أرسنال ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الجانرز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط من 4 مواجهات، بينما جاء السيتي في الوصافة برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب مانشستر سيتي "الإتحاد"

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتبث قناة beIN SPORTS 1 اللقاء على الهواء مباشرة.

تاريخ مواجهات السيتي وأرسنال

جمع 54 لقاء بين الجانرز والمان بلو عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، فاز أرسنال بـ 24 لقاء وتلقى 19 هزيمة، بينما ساد التعادل 11 مواجهة.

وخلال تلك المواجهات سجل مانشستر سيتي 71 هدفا في مرمى أرسنال، بينما تلقت شباكهم 74 هدفا من فريق الجانرز.

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