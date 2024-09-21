مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات حول العالم يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي ودوري ابطال افريقيا وعدد من البطولات المسابقات القارية والمحلية.

وتقدم بوابة الخليج 365 جدولا مفصلا بمواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة على النحو التالي:

دوري ابطال افريقيا

وتنطلق أولى مباريات اليو بدوري ابطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتجمع بين مازيمبي و ريد أروز ويواجه بيترو أتلتيكو نظيره مانيما انيون في نفس التوقيت.

وتقام مباراة أورلاندو بيراتس و جوانينج جالاكسي في الساعة السادسة مساء ايضا بجانب مباراة يانج أفريكانز و بنك إثيوبيا .

وتقام مبارتين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة بين صن داونز و مبابان سوالوز والأهلي جورماهيا في حين تقام مباراة بيراميدز و آرمى باتريوريتيك في تمام الساعة التاسعة مساء ويلتقي الترجي مع ديكيداها أف سي في تمام الساعة العاشرة مساء ويلتقي مولودية الجزائر مع الاتحاد المنستيري والرجاء مع إف سي سامارتكس في نفس التوقيت.

كأس الكونفيدرالية

وتقام اليومك السبت عدد من المباريات في كأس الكونفدرالية الافريقية أهمها مواجهة سيخوخون يونايتد مع بروجريسو دو لوندا في تمام الساعة السابعة مساء والقسنطيني و نسواترمان في تمام الساعة الثامنة مساء و الصفاقسي و روكينزو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

الدوري الإنجليزي

امام عن مباريات الدوري الإنجليزي فتنطلق في تمام الصساعة الثانية والنصف ظهرا بمواجهة وست هام ضد تشيلسي وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 في حين يلتقي أستون فيلامع وولفرهامبتون في الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة beIN Sports HD 6

ويلتقي فولهام مع نيوكاسل يونايتد في الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 ويواجه ليستر سيتي نظيره إيفرتون في الساعة الختامسة مساء ةتذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وفي واحدة من المواجهات الهامة بالنسبة للجماهير المصرية والعربية يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 في حين يواجه ساوثهامتون نظيره إبسويتش تاون – افي نفس التوقيت وتذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ويلتقي فريق توتنهام مع نظيره برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ويلعب كريستال بالاس مع مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على قناة beIN Sports HD 1