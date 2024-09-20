تاليسكا يسجل ثالث أهداف النصر أمام الاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز البرازيلي تاليسكا الهدف الثالث للنصر أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.



استطاع البرازيلي تسجيل هدف العالمي الثالث في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجيل الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز زميله سالم النجدي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

هدف النصر الثالث في مرمى الاتفاق.. شاهد

وكان النصر قد تعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ليتولى القيادة الفنية للعالمي السعودي، بعدما قامت إدارة العالمي بإقالة البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج.

ودخل الاتفاق مواجهة النصر وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب