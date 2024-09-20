الامارات | ليس فوز بايرن ميونيخ.. ماذا تعرف عن أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم؟!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح الفوز القياسي لفريق بايرن ميونيخ الألماني على دينامو زغرب الأوكراني 9-2 في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، باب التساؤلات حول أكبر نتيجة سجلتها مباراة بتاريخ كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

مرّت على الملاعب نتائج كبيرة أقربها في الزمن الحديث خسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ 2-8 بدوري الأبطال عام 2020، والسقوط المدوي للمنتخب البرازيلي على أرضه أمام الألماني 1-7 في كأس العالم 2014، وانتصار ليفربول الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي على حساب بورنموث 9-صفر في 2023.

وعلى الرغم من هذه النتائج الساحقة فإنها تكاد لا تذكر أمام النتيجة الأكبر في تاريخ كرة القدم والتي دخلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما فاز فريق "أيه إس أديما" على نظيره "إس أو ليميرن" في دوري مدغشقر بنتيجة 149-صفر في عام 2002.

فما قصة تلك المباراة المثيرة للجدل؟ وكيف تحققت ذلك الكم الهائل من الأهداف خلال 90 دقيقة فقط؟.

أراد نادي "إس أو ليميرن" أن يوجه رسالة بأبشع صورة إلى اتحاد مدغشقر لكرة القدم اعتراضاً منه على قرارات التحكيم في الجولة النهائية من البطولة، فقرر خوض المباراة بلاعبين متجمدين على أرضية الملعب بلا حراك، الأمر الذي استغله الفريق الخصم وبدأ يسجل الهدف تلو الآخر حتى وصلت النتيجة إلى 149-صفر، وسط دهشة وذهول العالم لاحقاً بعدما علم بالقصة الأغرب في تاريخ اللعبة.