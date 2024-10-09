نجم ليفربول يساند مبابي بعد عدم انضمامه للمنتخب الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - اعرب ابراهيما كوناتيه نجم دفاع منتخب فرنسا ونادي ليفربول الانجليزي عن مساندته لنجم وكابتن منتخب فرنسا في مشكلته الحالية المثارة في الاعلام الفرنسي بعد عدم انضمامه لقائمة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي الحالي استعدادا لخوض مباراتين ضمن مباريات بطولة دوري الامم الاوربية .

وكان ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب الفرنسي قد اكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل بدء معسكر المنتخب الفرنسي انه اتفق مع كيليان مبابي على البقاء في مدريد واستكمال برنامج العلاج من شد عضلي بسيط وعدم الانضمام لمعسكر المنتخب الفرنسي وهو ما اثار عاصفة من الانتقادات داخل الاعلام الفرنسي الذي اكد عدم رغبة مبابي في الانضمام لمنتخب فرنسا حاليا .

ابراهيما كوناتيه في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية ساند قائد منتخب فرنسا في موقفه الحالي قائلا : بكل تأكيد مبابي يرغب في المشاركة مع منتخب فرنسا ولو كل الضغوط الموجودة حاليا موجودة علي لم اكن اتحملها لكنه يتحملها بشكل رائع .

واضاف كوناتيه : لا اعلم ان كان مبابي يعاني من اي مشاكل نفسية ولو كان لديه اي مشكلة فأنا اسانده و اتمنى ان اتحدث معه في اقرب وقت .