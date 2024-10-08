بينهم لاعب أرسنال وليفربول.. ميكالي يضم 11 محترفا لمنتخب مصر للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

بدأ منتخب مصر مواليد 2005 معسكره التدريبي بقيادة المدرب البرازيلي، روجيرو ميكالي، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وشهد المعسكر الأول لميكالي بعد توليه القيادة الفنية خلفا لوائل رياض "شيتوس" تواجد 11 محترفا، بينهم كريم أحمد لاعب ليفربول، وعمرو بيبو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي السابق.

اسماء المحترفين الـ11 في قائمة منتخب مصر للشباب

1.كاميرون إسماعيل - آرسنال الإنجليزي

2.عمرو بيبو - آراو السويسري

3.كريم أحمد - ليفربول الإنجليزي

4.عمر خضر - أستون فيلا الإنجليزي

5.عمر عبد المجيد - هامبورج الألماني

6.سليم طلب - هيرتا برلين الألماني

7.أمير صالح - أوتريخت الهولندي

8.بلال موسى - زفوله الهولندي

9.كريم حسنين - آينتراخت براونشفايج الألماني

10.آدم طلبة - أوردينجن الألماني

11.مالك بخيت - بروندبي الدنماركي

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