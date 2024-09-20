الامارات | العين يحوّل حلم الكوري بارك إلى حقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتحوّل حلم لاعب وسط فريق العين، الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ وو، بالظهور عالمياً على مستوى مسابقات الأندية إلى حقيقة، حينما يظهر مع «الزعيم» بعد غدٍ في مسابقة كأس القارات لكرة القدم «الإنتركونتيننتال» في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد هزاع بن زايد، وذلك بعد أن فاتته الفرصة قبل أربعة أعوام، حينما شارك فريقه السابق أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2020، لكنه وقتها كان مرتبطاً بأداء الخدمة الوطنية.

وقال بارك يونغ لـ«الإمارات اليوم»، إنه متحمس للمشاركة مع العين في «الإنتركونتيننتال»، مضيفاً: «ستكون هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها على المستوى الدولي مع الأندية، لأنه حينما توّج فريقي السابق أولسان هيونداي بدوري أبطال آسيا ذهبت إلى الخدمة الوطنية، لهذا السبب لم أكن معه في المونديال».

وأضاف: «أتطلع إلى خوض هذه المباراة لأنني أعتقد أنها مثل بطولة كأس العالم للأندية، وأتوقع أن تكون مباراة صعبة، ولنتذكر أن منافسنا في المباراة هو بطل قارته في الموسم الماضي، وكذلك نحن حصلنا على لقب دوري أبطال آسيا، ما سيجعلها مباراة قوية».

وفيما إذا كانت لديه معلومات مسبقة عن منافسهم أوكلاند سيتي أو سبق أن واجهه خلال مسيرته السابقة، قال بارك يونغ: «بالنسبة لي لا أعرف عنهم أي شيء، كذلك هم ليسوا قريبين جغرافياً من بلادي، إن السفر إلى هناك يستغرق نحو تسع ساعات بالطائرة، وكما ذكرت ليس لدي معرفة بأسلوب لعب الفريق، ولكن في الأخير أنا على استعداد على خوض هذه المباراة التي ستكون مثيرة».

وحول نوعية التكتيك الذي يحتاج إليه فريق العين للفوز بالمباراة، قال الدولي الكوري الجنوبي: «لقد خضنا مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل جيد للغاية، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، أعتقد أننا بحاجة إلى إصلاح أدائنا ومحاولة التركيز أكثر».

واستبعد بارك يونغ أن يلقي التعادل 1-1 أمام السد القطري بظلاله على لقاء أوكلاند سيتي في كأس القارات لكرة القدم «الإنتركونتيننتال»، وقال: «أعتقد أنهما بطولتان منفصلتان، لكن عموماً لقد لعبنا بشكل جيد أمام السد، لدينا الوقت لإجراء التدريبات قبل لقاء أوكلاند، سنحاول الاستفادة من هذا الوقت، سنعمل على أن نظهر في كأس القارات بشكل أفضل من بطولة النخبة».

وتعهد لاعب فريق العين بالعمل على مساعدة فريقه في المباراة بغرض تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق الانتصار، وقال: «هدفنا الجماعي هو أن نحقق الفوز، وأما هدفي على المستوى الشخصي فهو محاولة بناء سد قوي وربط الدفاع بالهجوم. كما سأحاول تحقيق الزيادة العددية بالضغط للأمام».

من جهة أخرى، أجرى فريق العين حصة تدريبية على استاد خليفة بن زايد بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفريق النيوزيلندي، اشتملت على رفع معدل اللياقة وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، في حين خضع حراس المرمى لتدريبات قوية قبل إجراء «تقسيمة» قصيرة بين اللاعبين.

العين يفقد الهاشمي ونادر أمام أوكلاند

خرج الثنائي خالد الهاشمي ويحيى نادر من حسابات المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وذلك بعد أن أثبتت الفحوص الطبية عدم قدرتهما على المشاركة.

وقال طبيب الفريق، نيكولاس تزوروديس للحساب الرسمي لنادي العين في تطبيق «إكس» إن «إصابة الهاشمي هي جرح في الركبة تعرض له قبل لقاء السد القطري وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، وإن الأشعة المغناطيسية أظهرت تعرض يحيى نادر لشد في العضلة الضامة في القدم اليسرى، وحاجته لفترة علاجية تراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع».

بارك يونغ وو:

• لعبنا بشكل جيد أمام السد، ولدينا الوقت لإجراء التدريبات قبل لقاء أوكلاند.

• سنعمل على الظهور في كأس القارات بشكل أفضل من بطولة النخبة.