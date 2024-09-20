ملف الخليج 365.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

أول تعليق لمحمد صلاح بعد جائزة لاعب شهر أغسطس

حصد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب شهر أغسطس بفريقه، بعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"جزء من المباراة".. الغندور يكشف موعد عودة أحمد فتوح

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "ستاد المحور"، اقتراب عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق، وذلك خلال مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أول ظهور لأحمد دياب بعد أزمة أحمد رفعت (صور)

في أول ظهور رسمي منذ أزمة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، ترأس أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، اجتماع الرابطة الأندية مع رؤساء الأندية، أمس. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بالقميص السعودي".. ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث اللغة العربية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لابنة كريستيانو رونالدو "آلانا مارتينا" لاعب النصر السعودية ومنتخب البرتغال، وهي ترتدي قميص منتخب السعودية وتتحدث باللغة العربية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"حالته حرجة".. أخر تطورات الأزمة الصحية لفهد المولد لاعب الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أخر تطورات الحالة الصحية لنجم منتخب السعودية ونادي الشباب فهد المولد، بعد العارض الصحي الذي تعرض له خلال الأيام الماضية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"الموت بقا قريب مننا".. حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لهؤلاء بسبب فتوح

حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على دعم أحمد فتوح لاعب الزمالك، عقب إخلاء سبيله من قضية القتل الخطأ، موجها رسالة للجماهير. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

اتجاه لتعديل موعد كأس السوبر المصري لهذا السبب

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، احتمالية تأجيل موعد إقامة بطولة كأس السوبر المصري، والتي كان من المقرر إقامتها من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، في الإمارات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

إعلامي سعودي يرد على شوبير بشأن سالي منصور

رد إعلامي سعودي يدعى ريان الجدعاني، على تصريحات أحمد شوبير مقدم برنامج "مع شوبير" ولاعب الأهلي الأسبق، بشأن سالي منصور لاعبة الشعلة السعودي لكرة القدم النسائية، والتي انتقلت إلى الأخير، على الرغم من إعلان الأحمر التعاقد معها.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

آخر تطورات محاكمة أحمد ياسر المحمدي

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة لاعب الريان القطري أحمد ياسر المحمدي، في واقعة اتهامه بالاعتداء على فتاة، إلى جلسة 2 أكتوبر. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

يصطبحهم للتدريبات ورافقوه في وحدته.. حكاية حب عبد الرزاق حمد الله للقطط (صور)

يعرف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، بقدراته المهارية و التهديفية العالية، التي جعلته أحد أفضل وأهم المهاجمين العرب خلال السنوات الماضية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)