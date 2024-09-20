ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. ميدو في العمرة.. ثنائي المنتخب من قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له على "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة قائد الفارس الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال استلام البطاقة الخاصة به في لعبة فيفا.

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق النصر السعودي.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالمنتخب حمدي فتحي.

وقام محمد مجدى أفشة بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما حرص الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له من المران الجماعي للفريق.

وشارك لاعب النادي الأهلي، يوسف أيمن صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وقام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، بنشر صورة له خلال أدائه مناسك العمرة.

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