شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض التفريط فى محمد هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى التفريط في خدمات محمد هلال صانع العاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمد هلال صانع العاب فريق البنك الأهلى العديد من العروض بأحد أندية القمة فى الدورى المصرى ولكن رفض مسئولى فريق البنك الاهلى مناقشة الأمر.

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.