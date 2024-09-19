مدرب منتخب بنين: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي ورفضنا ضم سامسون لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نبيل الطرابلسي مساعد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب بنين سبب عدم استدعاء سامسون أكينيولا لقائمة المنتخب التي تخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامته بالمغرب،موضحاً أن ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأبيض تسبب في خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأشاد الطرابلسى في مداخلة عبر "zoom" لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور بثنائى الزمالك سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى مؤكداً أنهما إضافة كبيرة للقلعة البيضاء،ومن اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة للغاية.

وأوضح الطرابلسى أن التونسي محمد على بن رمضان لاعب قوى وقابل للتطور باستمرار لافتاً إلى أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص القلعة الحمراء، وتحدث عن البنيني أتدجيكو سامادو لاعب النادى المصرى البورسعيدى الجديد مؤكداً أنه لاعب مميز وإضافة كبيرة للفريق البورسعيدى.

وأكد مساعد مدرب بنين أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصرى اختيار جيد لقيادة الفراعنة موضحاً أن العميد يعلم أسرار الكرة المصرية،وتمنى الطرابلسى صعود منتخب بنين لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ضمن المجموعة التي تضم كلا من منتخبات ليبيا،رواندا ونيجيريا،موضحاً أن يتمنى تحقيق هذا الهدف.