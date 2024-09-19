ملف الخليج 365.. نظام الدوري الجديد.. اقتراب طولان من الدراويش..موقف فتوح من المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

نظام الدوري الجديد.. نتائج اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في بيان رسمي نظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025، وعن كافة التفاصيل المتعلقة بالموسم المقبل. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد استلام الدفعة الأولى من صفقة انتقال محمد عبد المنعم لنيس

أخطر نادي نيس الفرنسي النادي الأهلي، بموعد إرسال القسط الأول من صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر السابق إلى الفريق الفرنسي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couplesالدوري المصري.. طلاق وتكتم على الزواج الثاني.. الحب في حياة محمد الشناوي (صور وفيديو)

أصبحت حياة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، غامضة بشكل كبير بالنسبة إلى جماهير الرياضة المصرية خاصة بعد زواجه للمرة الثانية في سرية تامة دون الكشف عن هويتها حتى الآن. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بعد ظهوره في التدريبات.. ما موقف فتوح القانوني من ممارسة كرة القدم؟.. خبير مكافحة المنشطات الدولى يجيب

كشف أسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولى موقف أحمد فتوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة بشكل طبيعي رفقة الفارس الأبيض، رغم ثبوت تعاطيه لـ مخدر "الحشيش". ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

خطوة واحدة تفصل تولي حلمي طولان تدريب الإسماعيلي بشكل رسمي

اقترب حلمي طولان بشدة من تدريب الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، خلفا للراحل إيهاب جلال. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

لاعب مانشستر يونايتد يتلو القرآن الكريم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للروسي أمير إبراهيموف لاعب مانشستر يونايتد تحت 18 عاما، وهو يتلو القرآن الكريم. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"على أنغام أغنيته الشهيرة".. النصر يتعاقد مع الإيطالي بيولي (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الأسبق لـ ميلان لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"تحت إدارة ألمانية".. الخليج 365 يكشف نظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025

كشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، عن شكل ونظام الدوري في الموسم الجديد 2024-2025.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

هل سيدعم الزمالك أحمد فتوح لدفع الدية في حالة التصالح؟.. مصدر يجيب

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الكلام في الوقت الحالي لمساعدة أحمد فتوح في دفع الدية، لأسرة الراحل السيد الشوبكي، ليس محل نقاش في الوقت الحالي.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"معاناة وصيام عن التهديف".. ماذا قالت المواقع الأجنبية عن أداء محمد صلاح ضد ميلان؟

شارك المحترف المصري صلاح مع ليفربول بشكل أساسي ضد ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ولم يساهم صلاح في هذا الفوز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)