غزل المحلة يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك السابق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي غزل المحلة اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، التعاقد بشكل رسمي مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تقديم اللاعب، وعلق عليه: "سيداتي آنساتي سادتي , أنتم على موعد مع السحر والمتعة على مسرح المحلة، الســـاحــــر إبراااااااااااهيــــم حســــن محلاوي".

وانتقل إبراهيم حسن إلى فريق غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع فريق البنك الأهلي.

وخاض إبراهيم حسن العديد من التجارب المحلية في الدوري المصري، حيث شارك رفقة كلاً من "الإٍسماعيلي، الزمالك، بيراميدز، الاتحاد السكندري والبنك الأهلي".

اقرأ أيضاً:

"الغالبية موافقون".. رابطة الأندية تبدأ الاجتماع بهذا الاقتراح للدوري

خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري

زيزو لأحد المشجعين: "مصممين تدخلوا الكرة في كل حاجة" (فيديو)