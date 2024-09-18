الامارات | شباب الأهلي يبصم بثلاثية في مرمى الحسين إربد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بفوزه على الحسين إربد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، على استاد راشد في دبي، ليحصل «فرسان دبي» على أول ثلاث نقاط في البطولة القارية المستحدثة خلال الموسم الحالي، متصدراً لائحة الترتيب بعدما تعادل الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي من دون أهداف في المجموعة نفسها.

سيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في الشوط الأول، وكاد أن يحرز الهدف الأول في مناسبتين، الأولى من كرة مررها غيلهيرمي بالا إلى مؤنس دبور الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها الحارس يزيد أبو ليلى (10)، قبل أن يتألق مجدداً حارس مرمى الحسين إربد ويبعد كرة خطرة من سردار أزمون الذي خطف الكرة من الدفاع الأردني، ولكن أبو ليلى أبعد الكرة ببراعة (12).

وفي الدقيقة 20 أحرز سعيد عزت الهدف الأول لـ «فرسان دبي» بعدما لعب غاستون سواريز ركلة ركنية وحولها رينان فيكتور برأسه، قبل أن يكملها عزت بمهارة في المرمى.

وفي الدقيقة 45 أضاف سردار أزمون الهدف الثاني بعد متابعة جيدة لتسديدة بالا، ولعب النجم الإيراني الكرة بمهارة بكعبه في المرمى.

في المقابل كاد الحسين إربد أن يحرز الهدف الأول من هجمة مرتدة وصلت إلى هيثم الحاج الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، ولكنها ارتدت من القائم (79)، قبل أن يحسم ماتيوس ليما اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 87، وأحرز عبدالله نصيب الهدف الأول للحسين إربد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.