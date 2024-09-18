أرقام واحصائيات مباراة ليفربول مع الميلان في دوري أبطال اوربا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ليفربول الانجليزي فوزا مهما في بداية مشواره في بطولة دوري ابطال اوربا للموسم الحالي والتي عاد اليها ليفربول بعد غيابه الموسم الماضي وجاء هذا الفوز على حساب فريق ايه سي ميلان الايطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في قلب ملعب جوزيبي مياتزا معقل فريق الميلان .

المباراة تعد واحدة من اهم المباريات في الجولة الاولى للدور الاول من دوري أبطال اوربا لهذا الموسم بنظامه الجديد والذي يقام هذا العام بنظام الدوري بدلا من نظام المجموعات والذي كان مطبق لسنوات طويلة في دوري ابطال اوربا .

أرقام

بالفوز على الميلان يكون ليفربول قد حقق الفوز في خمسة من اصل اخر ستة مباريات لعبها خارج ملعبه مع الاندية الايطالية وخسر مباراة واحدة فقط بعدما كان قد اكتفي من قبل بالفوز في ثلاثة مباريات في المباريات الاربعة عشرة التي سبقت تلك المباريات الست .

ثلاثة من اصل اخر اربعة مباريات خسرها الميلان في بطولة دوري ابطال اوربا كانت امام ليفربول .

لم يخسر الميلان الايطالي ايا من مبارياته الثلاثة عشرة الاولى التي لعبها على ملعبه في دوري ابطال اوربا امام الاندية الانجليزية في الفترة من عام 1958 الى عام 2007 حيث حقق ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات لكنه الان خسر ثمانية مباريات من اصل آخر 11 مباراة خاضها في كل المسابقات امام الاندية الانجليزية وانتصارين وتعادل وحيد .

التمريرة الحاسمة التي قدمها ترينت الكسندر ارنزلد ظهير ليفربول في هدف التعادل امام الميلان كانت التمريرة الحاسمة رقم 80 للنجم الانجليزي في كل المسابقات ولا يسبقه سوى كيفين دي بروين نجم مانشيستر سيتي 146 تمريرة حاسمة ومحمد صلاح 90 تمريرة حاسمة من نجوم الدوري الانجليزي الممتاز .

للمرة الاولى في تاريخ ليفربول في المسابقات الاوربية يسجل له مدافعان هدفين في مباراة واحدة وهما فرجيل فان دايك و ابراهيما كوناتيه كما نجح فرجيل فان دايك في التسجيل وهو يحتفل بمشاركته في المباراة رقم 50 مع ليفربول في دوري ابطال اوربا ليكون ثالث هولندي يحقق هذا الانجاز بعد رود فان نيستلروي و روي ماكاي والاثنان عام 2005 .

هدف الامريكي كريستيان بوليسيتش بعد دقيقتين و 47 ثانية هو ثاني اسرع اهداف الميلان في بطولة دوري ابطال اوربا بعد هدف البرازيلي الكسندر باتو في مرمى برشلونة عام 2011 والذي سجله بعد 24 ثانية فقط .

تشكيلة الميلان الايطالي كانت تضم لاعبين انجليزيين وهما لوفتوس تشيك و فوكايو تيموري بينما تضم تشكيلة ليفربول لاعب انجليزي واحد وهو ترينت الكسندر أرنولد .