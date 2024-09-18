أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميلان.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 18-9-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ببطولة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

وفي دوري أبطال أوروبا، تقام العديد من المواجهات القوية اليوم، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وإنتر ميلان على ملعب الاتحاد.

كما يلتقي باريس سان جيرمان مع فريق جيرونا، على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

بولونيا ضد شاختار، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

سبارتا براغ ضد ريد بول سالزيبورج، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

باريس سان جيرمان ضد جيرونا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

سيلتك ضد سلوفان براتيسلافا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد كاواساكي فرونتال، الساعة 1 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

شنغهاي ضد جوهور دارول تاكزيم، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 1 HD".

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد خيتافي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".