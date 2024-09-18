ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة لفتوح.. ميدو ووالدته من مكة.. واحتفال إمام عاشور بهدفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورة مع والدته من مكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة، فيما احتفل لاعبو بيراميدز بعيد ميلاد لاعب الفريق أسامة جلال، ونشروا صورهم معه، وهم يوسف أسامة نبيه ورمضان صبحي ومروان حمدي ومحمد رضا بوبو.

واحتفل إمام عاشور لاعب الأهلي، بفوز أحد أهدافه كهدف الموسم المنقضي من رابطة الأندية، ونشر مقطع فيديو له، وعلق مستخدما رمزين تعبيرين للقلب والنسر، ونشر مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق هو الآخر، مقطع فيديو لأبرز مبارياته في الموسم الماضي.

ونشر ناصر منسي لاعب الزمالك صورته مع أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله، وكتب: "حمدالله بالسلامة يا أخويا"، فيما نشر ماجد هاني لاعب زد الحالي رسالة إلى إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

واحتفى يوسف أيمن لاعب الأهلي، بعيد ميلاد والدته، ونشر صورتهما وكتب: "كل سنة وأنتي أمي"، فيما نشر محمود شيكابالا قائد الزمالك مقطع فيديو، يمزح فيه مع مصطفى شلبي لاعب الفريق.

وودع البرتغالي كريستيانو رونالدو مواطنه لويس كاسترو المدير الفني للنصر، بعد رحيله عن الفريق، ونشر صورتهما وكتب: "شكرا لك على كل شئ".