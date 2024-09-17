بيان غاضب من النصر السعودي بسبب ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد

أصدر نادي النصر السعودي، بيانا رسميا، بسبب تصرف من أحد المشجعين داخل غرفة ملابس الفريق، عقب مباراة أمس في دوري أبطال آسيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من وجود الجماهير داخل غرفة تغيير ملابس النصر في ملعب "الأول بارك"، وظهر أحدهم وهو يحتفل على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من مقعد قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

وقال النصر في بيانه: "نود التنويه أنه لطالما كان نادي النصر مرحبا بزواره من مشجعين ومحبين، وطوال تاريخه الكبير كانت أبوابه مفتوحة للجميع، لكن ما حدث بالأمس في غرفة ملابس الفريق في ملعب الأول بارك من تصرفات فردية غير مسؤولة هو أمر غير مقبول من قبل بعض الأشخاص الذين لم يقدروا قيمة الجهة التي يمثلونها، ولا المكان والكيان الذي خلفه، ولم يحترموا جماهيره".

وأضاف: "الإدارات الداخلية المعنية بمباشرة الموضوع فورا لحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمادية، كما أبواب النادي وجميع مرافقه مفتوحة لكل محب شرط التزامه بالاحترام والتقدير لكيان نادي النصر العظيم".

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