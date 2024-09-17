ريال مدريد يستهدف الكسندر أرنولد و مدافع اخر من الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يعد الظهير الايمن لفريق ليفربول و منتخب انجلترا ترينت الكسندر أرنولد احد اهم الاعبين الذين يسعى ريال مدريد لاستقدامهم في الموسم المقبل خاصة مع نهاية تعاقده مع فريق ليفربول الا انه يبدو ان هناك مدافعا اخر يسعى ريال مدريد لضمه الى جانب الكسندر ارنولد من الدوري الانجليزي الممتاز .

فقد اكدت صحيفة الاندبندنت الانجليزية ان نادي ريال مدريد يترقب بشكل قوى موقف نجم منتخب اسبانيا رودري الذي يبدو مهتم بالعودة الى الدوري الاسباني خاصة في ظل بعض المشاكل التي يواجهها نادي مانشيستر سيتي في الدوري الانجليزي مع قواعد اللعب المالي النظيف .

مرشح اخر لريال مدريد كشفت عنه صحيفة الاندبندنت وهو ويليام صليبا مدافع فريق ارسنال الانجليزي الذي يعد احد الاعبين المهمين على قائمة فريق ريال مدريد مؤكدة ان الريال يضع نصب عينيه التعاقد مع الاعب الفرنسي على الرغم من ان تكلفة الصفقة ربما تتجاوز 100 مليون دولار حال موافقة ارسنال على اتمامها .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان نجم ريال مدريد و منتخب انجلترا جود بيلينجهام يلعب دورا حاسما في صفقة ترينت الكسندر ارنولد حيث يتمتع الثنائي بصداقة كبيرة وهناك اتصالات دائمة من جود بيلينجهام بأرنولد لتوضيح اهمية انتقاله الى ريال مدريد .