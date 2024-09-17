تعرف على حكم قمة آرسنال ومانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، حكم مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي ضد آرسنال يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا صعبًا في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز آرسنال ضد توتنهام بهدف مقابل لاشيء.

مايكل أوليفر حكمًا لقمة آرسنال ومانشستر سيتي بالبريميرليج

من المقرر أن يقود الحكم مايكل أوليفر مباراة قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بين مانشستر سيتي ضد نظيره فريق آرسنال.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق آرسنال المركز الثاني برصيد 10 نقاط.