بطولة إسبانيا: برشلونة يحقق فوزه الخامس تواليا في أفضل بداية له منذ موسم 2017-2018

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : حقق برشلونة فوزه الخامس تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم في افضل بداية له منذ موسم 2017 2018، بفوزه على جاره مضيفه جيرونا 4 1 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة، المغربي الأصل لامين جمال (30 و37) وداني أولمو الوافد الجديد من لايبزيغ الألماني (47) وبيدري (64). وسجل البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد (80).

وحقق النادي الكاتالوني باشراف مدربه الجديد الالماني هانزي فليك بداية مثالية هي الافضل له منذ موسم 2017 2018 عندما فاز بمبارياته السبع الاولى، مع الحصاد الكامل بفضل الانتصارات التي حققها، بينها الفوز الكاسح على بلد الوليد 7 0، بفضل أوّل ثلاثية "هاتريك" في مسيرة البرازيلي رافينيا.

وواصل برشلونة تصدره للدوري بالعلامة الكاملة مع 15 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الفائز على ريال سوسييداد 2 0 السبت، وفياريال الثالث الذي عاد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه 2 1.

كما تحضر برشلونة الذي ثأر من جاره جيرونا بخسارته ذهابا وإيابا أمامه في الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها (2 4)، بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي الاول بمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الخميس.

وتعرض جيرونا الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث خلف ريال وبرشلونة، لخسارته الثانية هذا الموسم اذ بعد تعادله أمام ريال بيتيس 1 1 افتتاحا، سقط أمام أتلتيكو مدريد 0 3، قبل أن يفوز على أوساسونا برباعية نظيفة وإشبيلية بهدفين، ليعود إلى دوامة الهزائم مجددا أمام برشلونة.

ويحتل جيرونا المركز السابع برصيد 7 نقاط قبل مباراته أمام مضيفه باريس سان جرمان في دوري الابطال الأربعاء.

وعاقب لامين جمال خطأ المدافع دافيد لوبيس بعدما انتزع الكرة من بين قدميه عند باب منطقة الجزاء وانطلق بها ليخدع الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا بتسديدة بقدمه اليسرى (30)، قبل أن يضيف ابن الـ 17 عاما الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه بعد 7 دقائق مستفيدا من معمعمة داخل المنطقة المحرمة ليسدد كرة من خارجها على يمين حارس جيرونا.

وساهم جمال بـ 18 هدفا في المباريات الـ 20 الأخيرة مع فريقه ومنتخب بلاده الذي توّج معه بطلا لأوروبا إلى جانب أولمو (5 أهداف و13 تمريرة حاسمة).

وأنقذ الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن فريقه برشلونة من كرة بريان جيل الذي سدد من الامتار الستة (44)، في حين احتسب الحكم ركلة جزاء لجيرونا بعد لمسة يد على المدافع إينيغو مارتينيس قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (45+2).

واستهل برشلونة الشوط الثاني كما أنهى الأول، فرفع الوافد الجديد أولمو (26 عاما) رصيد فريقه إلى ثلاثة أهداف بعد تمريرة في العمق من الفرنسي جول كونديه على الجهة اليسرى تابعها بتسديدة بينية في زاوية صعبة (47).

وهو الهدف الثالث لأولمو في ثالث مباراة له في الدوري بقميص فريقه الجديد، بات أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ سيسك فابريغاس (مدرب كومو الإيطالي الحالي) عام 2011.

وأهدر الهداف المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراته المئة مع برشلونة الرابع بعدما سدد كرة تصدى لها الحارس غازانيغا (56)، بخلاف بيدري الذي استفاد من كرة في العمق من مارك كاسادو ليجد نفسه بمواجهة الحارس فتجاوزه وسدد في المرمى الخالي (64).

وأجرى فليك تبديلين فأخرج بيدري وليفاندوفسكي وأدخل باو فيكتور وفيران توريس (69) الذي طُرد بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على البديل الكولومبي ياسر أسبريا (86).

وانتفض جيرونا بتسجيله هدف الشرف عبر البديل ستواني بعد عمل رائع للبديل الآخر كريستيان بورتو الذي تجاوز الحارس تير شتيغن الخارج من مرماه ومرر كرة إلى الأوروغوياني تابعها في الشباك (80).

وعاد سلتا فيغو إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه بلد الوليد 3 1.

تقدم أصحاب الأرض بهدفي هوغو ألفاريس (22) وبورخا إيغليسياس (35)، قبل أن يقلّص بلد الوليد الفارق عبر البديل راوول مورو (50).

ووجه البديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الضربة القاضية للفريق الضيف باضافته الثالث (90+1)، بعد 10 دقائق من طرد لاعب خط وسط بلد الوليد ماريو مارتن.

وحقق سلتا فيغو فوزه الاول بعد خسارتين تواليا امام فياريال 3 4 وأوساسونا 2 3 في المرحلتين الماضيتين، والثالث هذا الموسم ليصعد للمركز الرابع برصيد 9 نقاط.

ويلعب لاحقا، لاس بالماس مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا.